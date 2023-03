Hezounek, co sváděl Burešovou, je dnes k nepoznání. Z Marka Lambory se stal podivínský kněz

Marek Lambora a jeho proměna FTV Prima

Marek Lambora (27) se především do srdcí divaček zapsal rolí Janka v seriálu Slunečná, kde jeho srdce hořelo pro Týnu v podání Evy Burešové. Oba herce tehdy jejich role vystřelila do širšího diváckého povědomí. V nové detektivní minisérii Poslední oběť byste v něm ale lamače dívčích srdcí hledali marně.

Lambora totiž hraje kněze a přírodovědce Alberta, který je introvertním podivínem se spoustou tajemství.

„Je velmi netradiční. Má svého koníčka i temnější stránky života. Je to jiný kněz, takového byste asi na první dobrou nečekali. Měl jsem mít dlouhé vousy, ale jelikož jsem do toho točil jiný projekt, tak to nešlo. Byly mi ztmaveny vlasy, chtěli jsme Alberta udělat staršího, a zároveň temnějšího. Myslím, že se to povedlo,“ těší Lamboru, kterému hraje sestru Markéta Plánková (44). Ta v minisérii ztvárňuje psychoterapeutku Stelu.

Kromě Lambory si v seriálu zahraje také Lukáš Vaculík (60) coby archeolog a profesor Tomáš, jenž je hlavní podezřelý ze smrti své manželky a od začátku není jisté, jaké jsou jeho skutečné úmysly.

„Přistupoval jsem k Tomášovi tak, jako bych se v té situaci ocitl já sám. Vždy je tam něco z vás, to neodpářete, i když je to totální protiúkol. Je to archeolog, historik, velmi sečtělý intelektuál. S tím nemám nic společného,“ prozradil ke své roli Vaculík. Ten nyní hraje podezřelého z vraždy, dříve přitom hrál kriminalistu a odborníka na sériové vraždy. A to v seriálu Temný kraj, kde si zahrál po boku Terezy Kostkové. ■