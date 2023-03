Láska, nebo jen snaha o zviditelnění? Al Pacino (82) vyrazil na rande se svou o neuvěřitelných 53 let mladší dívkou (29)

Noor Alfallah a Al Pacino Profimedia.cz

Nezaujatý pozorovatel by asi neřekl, že ti dva, co se spolu dobře baví, jsou milenci. Al Pacino (82) je ale důkazem toho, že muži prostě nestárnou a i po osmdesátce si mohou užívat život s mladou kráskou po boku.

Noor Alfallah (29) je americko-kuvajtská influencerka, producentka a podnikatelka. Není zrovna z chudé rodiny a pyšní se dvěma tituly v oboru filmová a televizní produkce. Pracovala už na mnoha filmech a její jmění prý činí tři a půl milionu dolarů. Těžko říct, jestli je pro ni randění se staršími muži způsob zviditelnění, nebo jestli opravdu dokáže zahořet láskou i k o 53 let staršímu muži. Al Pacino navíc není jediným, se kterým měla Noor pletky. V roce 2017 se jí podařilo okouzlit i Micka Jaggera.

„Náš věk pro mě nehrál roli. Srdce neví, co vidí, ví jen to, co cítí. Byl to můj první vážný vztah a bylo to pro mě hezké období,“ vyjádřila se později ke vztahu s muzikantem. Dobře se pak cítila i ve společnosti Clinta Eastwooda, se kterým byla viděna o dva roky později. Vztah ale tehdy popřela. Poté byla ve vztahu s velmi bohatým postarším podnikatelem a v dubnu loňského roku byla poprvé vyfocena ve společnosti Ala Pacina, se kterým ovšem randila prý už během pandemie.

A právě s ním byla viděna i teď, v losangeleské čtvrti Century City, když společně odcházeli do restaurace. Noor byla samý úsměv a i Alu Pacinovi je v její společnosti určitě dobře. Je tak vidět, že láska opravdu nezná překážek a Noor určitě slavnému herci hodně zpříjemňuje podzim jeho života. ■