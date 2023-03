Hledání toho pravého jim zabralo dost času. Mrkněte, kteří slavní mají na krku rekordní počet rozvodů!

Kteří slavní do toho praštili několikrát? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nicolas Cage

Slavný herec Nicolas Cage (59) (59) bezesporu patří na vrchol žebříčku rozvodovosti, své „ano“ řekl před oltářem celkem pětkrát. Poprvé to bylo v roce 1995, kdy se jeho manželkou stala Patricia Arquette. Manželství trvalo celkem 6 let. Další osudovou ženou Nicolase Cage se stala Lisa Marie Presley, se kterou se seznámil krátce po rozvodu a v roce 2002 byla svatba. Už po několika měsících ale Nicholas a Lisa Marie věděli, že to není to pravé a požádali o rozvod. Dva roky nato stanul známý herec před oltářem znovu a to s novou láskou Alice Kim. Toto hercovo manželství je doposud nejdéle trvajícím.

S Alice Kim byli manželé od roku 2004 do roku 2016. Po krátké pauze, kdy zůstal tři roky svobodný, do toho oblíbený filmový hrdina praštil znovu v roce 2019, kdy po jeho boku stanula Erike Koike, kterou si vzal v Las Vegas. Manželství s Erike Koike trvalo celé čtyři dny a hned poté žádali novomanželé o anulaci. K ní došlo zhruba dva měsíce poté. 5. března 2021 překvapil svou zatím poslední, pátou svatbou s přítelkyní Riko Shibata. Novomanželé zvolili malý obřad v Las Vegas a nedávno přivítali na svět svého potomka. Herec má ještě dvě děti z bývalých manželství. Tak schválně, bude to jeho pátá a poslední svatba?

Pamela Anderson

Pamela Anderson (55) (55) v počtu manželství Nicolase Cage trumfla, vdala se zatím celkem šestkrát. Jejím prvním manželem byl bubeník kapely Mötley Crüe, Tommy Lee. Vzali se po super krátké, 96 hodinové známosti v roce 1995. Po bouřlivých třech letech, které mediální svět pečlivě sledoval, však jejich manželství v roce 1998 zaniklo. Další rocker, který s Pam stanul před oltářem, byl Kid Rock, a to 6.července roku 2006. Jejich manželství však trvalo zhruba jen půl roku. Ten stejný rok se však hvězda seriálu Pobřežní hlídka ocitla před oltářem znovu, tentokrát s Rickem Salomonem. Ani jejich manželství však netrvalo déle než půl roku a bylo anulováno. Osud je však znovu spojil a své „ano“ si řekli ještě jednou v roce 2014, manželství se však opět rozpadlo jen pár měsíců po svatbě. Zkrátka si nebyli souzeni.

V roce 2020 se vnadná blondýnka provdala znovu a tentokrát tajně. Jejím manželem se stal John Peters a ani jejich manželství nemělo dlouhého trvání, rozpadlo se pár měsíců po svatbě. Na Štědrý večer roku 2020 se Pamela provdala za svého bodyguarda Dana Hayhursta. Dva roky poté časopisu People však Pamela potvrdila, že i toto manželství se rozpadlo. Zatím nejdelším manželstvím Pamely Anderson je tedy stále to první s Tommym Lee.

Larry King

Slavný moderátor Larry King (†87) má za sebou 8 manželství a málem také 8 rozvodů. Když byl v posledním rozvodovém řízení, zemřel dříve, než mohl být znovu svobodný. Poprvé se oženil v roce 1952, kdy si vzal svou lásku ze střední, Fredu Miller, jejich manželství bylo však anulováno kvůli nesouhlasu rodičů. V roce 1961 se Larry King oženil znovu, i toto manželství však trvalo méně než rok. Ješte ten stejný rok se oženil znovu, jeho manželkou se stala Alene Akins a v roce 1963 už byl moderátor znovu svobodný. Larry to však nevzdal a v roce 1964 stanul opět před oltářem, tentokrát s Mickey Sutphin, ani tentokrát to ale nevyšlo a Mickey v roce 1967 požádala o rozvod. V roce 1968 si znovu vzal svou bývalou manželku Alene Akins, ani podruhé jim to ale neklaplo a v roce 1971 se jim manželství rozpadlo podruhé.

V roce 1976 se Larry King oženil pošesté, s manželkou Sharon Lepore zůstal ve stavu manželském celých sedm let, v roce 1983 se však rozvedli. Po delší pauze stanul slavný moderátor znovu před oltářem v roce 1989, kdy se jeho manželkou stala Julie Alexander, tento svazek však také nebyl pevný, už po roce šli manželé od sebe a v roce 1992 se pár oficiálně rozvedl. Poslední manželka slavného Larryho byla Shawn Southwick, kterou si vzal v roce 1997 a vztah trval až do roku 2019, kdy to slavný moderátor opět nevydržel a požádal o rozvod, kterého se už ale nedočkal a zemřel během rozvodového procesu v lednu roku 2021.

Melanie Griffith

Herečka Melanie Griffith (65) (65) se stihla provdat celkem čtyřikrát. Jejím prvním manželem byl herec Don Johnson. Ke svatbě došlo v roce 1976, ale dřív než uplynulo dvanáct měsíců se rozvedli. V roce 1981 při natáčení potkala Stevena Bauera a vzala si ho. V roce 1985 se jim narodil syn Alexander. Vztah s prvním mužem Donem Johnsonem ještě ale nebyl zcela vyřešen a Melanie potom Stevena Bauera v roce 1989 opustila kvůli novému vztahu s prvním manželem a ve stejném roce si Dona Johnsona vzala znovu. Tentokrát manželství trvalo až do roku 1996, kdy bylo jejich dceři Dakotě 5 let. Chvilku po rozvodu herečka podlehla lamači ženských srdcí, herci Antoniu Banderasovi a jejich manželství patřilo k nejstálejším v Hollywoodu, trvalo 19 let. V roce 2015 se ale oficiálně rozvedli, Antonio Banderas je zatím jejím posledním mužem.

Billy Bob Thornton

Extravagantní herec Billy Bob Thornton (67) je také rekordmanem v počtu manželství. První ženou v jeho 23 letech byla Melissa Lee Gatlin a manželství trvalo dva roky. Druhou se stala Toni Lawrence, kterou si vzal v roce 1985 a po dvou letech se také rozvedli. Ani s další ženou, Cyndou Williams, nebyl déle. První rekord udělal až se čtvrtou ženou, Pietrou Dawn Cherniak, se kterou byl čtyři roky. Jednou z jeho žen byla také slavná herečka Angelina Jolie, kterou si vzal v roce 2000. Jejich vztah byl prý vášnivý, herečka si jeho jméno vytetovala na ruku a na krku prý nosili ampulku s krví toho druhého, v roce 2003 se ale také rozvedli. Zatím poslední, šestou v řadě, je Connie Angland, kterou si Thornton vzal v roce 2014.

Joan Collins

Herečka Joan Collins (89) (89), známá nejvíce jako Alexis z Dynastie, se provdala celkem pětkrát. Poprvé se vdávala už v 19 letech a manželství s Maxwellem Reedem jí vydrželo pět let. Šťastná ale rozhodně nebyla, ve své knize popsala, ze ji chtěl dokonce na jednu noc prodat arabskému šejkovi za 25 000 dolarů. Spokojená ale nebyla ani s dalšími třemi muži. V roce 2002 se do pětice provdala za o 35 let mladšího Percyho Gibsona a žije s ním dodnes. Podle hereččiných slov je nyní spokojená a s mužem svého věku by prý žít nedokázala.

Elizabeth Taylor

Herecká ikona Elizabeth Taylor (†79) celkem osmkrát vynesla nádherné svatební šaty. Poprvé to bylo v roce 1950, bylo jí pouhých 18 let a na svatbě bylo 700 hostů . Vzala si dědice Hilton hotelu, Conrada Hiltona a manželství trvalo jeden rok. O rok později se již vdávala podruhé. Troufalá herečka se rozhodla, že zažitý stereotyp prolomí a o devatenáct let staršího herce Michaela Wildinga požádala o ruku sama a v roce 1952 se stala jeho manželkou. Po pěti letech ale následoval rozvod a hned do měsíce další svatba, tentokrát s Mikem Toddem. Podle Elizabeth se konečně dočkala pohádkové lásky, jejich vztah však skončil tragicky, když Mike zahynul během letecké havárie.

Novým partnerem pro život a mužem se jí potom stal Eddie Fisher, blízký Mikeův kamarád. Manželství jim vydrželo celkem pět let. Zde však výčet manželství zdaleka nekončí. Následuje muž, kterého si vzala dokonce dvakrát, herec Richard Burton. S tím si zahrála ve filmu Kleopatra a prý se do něj v minutě bláznivě zamilovala. Láska to byla bouřlivá a vášnivá a ač následoval rozvod, za rok se vzali znovu, nakonec však šli ale přece jen od sebe. Elizabeth se poté provdala za politika Johna Warnera, i když prý měli jiné politické názory. I toto manželství však ztroskotalo, posledním jejím manželem se stal Larry Fortensky, dělník, kterého poznala na ranči u Michaela Jacksona. Ani tentokrát to ale neklaplo, Larry prý špatně nesl pozornost médií. ■