Konečně odtajnil soukromí: Masterchef Roman Staša promluvil o malém synkovi, kterému letos budou dva roky

Roman Staša si neodpoustí kulinářské umění ani doma. Michaela Feuereislová

Vítěz soutěže MasterChef a moderátor Víkendové Snídaně Roman Staša je tak trochu tajnůstkář. Co se týče jeho soukromí, zatajil svatbu a několik měsíců tutlal i to, že se mu narodil syn. Letos malému Samuelovi budou dva roky.

A díky otcově kulinářskému umění ve svých letech ochutnal už nejrůznější speciality, které u ostatních dětí v našich končinách nejsou zas až tak obvyklé.

„Náš syn jí to, co jíme my. Nejíme nezdravě. Uděláme si těstoviny, rizoto. Uděláme si salát, tak spoustu věcí ochutnává. Můj syn ochutnal krevety, chobotnice, lanýže, foie gras, zkrátka vše, co jsem doma uvařil, za to jsem rád, protože si myslím, že v tom mládí, jak je malinkej, by měl ochutnat spousty věcí, aby k ničemu neměl odpor,“ svěřil se Roman Super.cz.

Nás také zajímalo, zdali vítěz MasterChefa, jehož jazýček je zmlsanější než ty ostatní, dokáže jít do fast foodu a dát si tam pořádně do nosu. „To víte, že ano. Není to tedy tak často, ale když jezdím na dlouhý cesty, tak nemám čas zastavovat v restauracích. Snažím se ale nejíst hranolky a smažený věci, i ve fast foodu si dám třeba salát a tak,“ doplnil Roman Staša, s kterým jsme si povídali po natáčení podcastu Ofsajd. Právě na téma hokeje toho může říct také hodně, protože je to bývalý juniorský hokejista. ■