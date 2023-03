Krásná a sama: Šárka Vaňková ze SuperStar přiznala, že je opět single. Vztah s muzikantem nevyšel

Šárka Vaňková přiznala rozchod s přítelem. Super.cz

V poslední době vypadá skvěle a celá září. Láskou to ale není. Se zpěvačkou Šárkou Vaňkovou (35) jsme povídali na premiéře muzikálu The Bodyguard, do Hudebního divadla v Karlíně vyrazila v krásných šatech a v doprovodu kolegy Petra Vondráčka (47). S tím jsou ale opravdu jen kamarádi. A přiznala nám, že dvouletý vztah s muzikantem Richardem Nálepou, kvůli kterému se vrátila zpět do Česka a do světa šoubyznysu, zkrachoval.

"Petr dostal pozvánku a pozval mě jako svůj doprovod. Zkoušeli jsme spolu hru Presidenti, která měla nedávno premiéru," vysvětlila. A právě když jsme se dostali k tomu, že profesně spolupracovala i se svým přítelem Richardem, vypadlo z ní, že už spolu nejsou. "Řeknu to takhle: Věci se dějí a mění a dál bych to nerozebírala. Už kvůli němu," uvedla, a potvrdila nám tak rozchod.

Na vesnici u Hradce Králové, odkud dojíždí do Prahy, teď žije sama. A prý si nestýská a nebojí se tam. "Ano. bydlím teď sama na vesnici. Ale mám tam spoustu známých a také část rodiny, Je mi tam dobře," svěřila. Toho, že se vrátila do světa šoubyzynysu, nelituje. "Vrátila jsem se tam, kde to mám ráda, kam patřím, a jsem ráda, že to nějakým způsobem funguje a můžu dělat to, co mě baví," řekla Super.cz. ■