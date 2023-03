Sexy jako nikdy dřív: Hana Mašlíková se odvázala v erotikou zavánějícím spodním prádle s podvazky

Milovnice spodního prádla ukázala vypracované tělo v sexy kompletu. Foto: archiv Hany Reinders

„Jsem milovnice a možná už i sběratelka spodního prádla a plavek. Kdykoli jdu na e-shop, nikdy neodejdu s prázdnou. Tentokrát jsem tam nemohla nechat tuhle krásnou a rajcovní spodní soupravu,“ uvedla Hanka k příspěvku, který zaplavily lichotky všeho druhu.

„Tohle je vážně luxus a neskutečně sexy,“ uvedla jedna z fanynek. „To je moc. Moc, moc všeho dokonalého,“ napsala obdivovatelka. „Taky na to máte figuru,“ dodala další.

Je to necelý rok, co se Hanka postavila na fitness prkna, odkud si za dřinu a odříkání odnesla zlato a bronz. S pravidelným cvičením dál pokračuje a není zcela vyloučené, že bude v budoucnu čelit podobné výzvě.

„Hodně mě lidi povzbuzují, abych zkusila ještě soutěžit. Je to takové odříkání a trpí tím celá rodina, tak nevím, zda bych to chtěla ještě podstupovat. Výzvy si stále vymýšlím. Výzvy mám ráda, motivuje mě to, mám nějaký cíl,“ svěřila se Hanka nedávno pro Super.cz. ■