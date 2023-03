Žádná superhvězda, ale normální uklízečka. Monika z Přátel zveřejnila další video, ze kterého šli fanoušci do kolen

Courteney Cox Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Není to tak dlouho, co herečka zbořila internet videem, na kterém napodobuje dnešní dvacetileté dívky. Nalíčila se, odhalila vypracované břicho a rázem se i z Courteney stala sexy dvacítka. A teď přišla s dalším videem, které fanoušci ocenili. Nedávno ve společnosti svých bývalých kolegyň ze seriálu Přátelé Jennifer Aniston (54) a Lisy Kudrow odhalila svou hvězdu na chodníku slávy. Takový akt herečku jistě potěšil, už méně ale to, že na její hvězdu lidé šlapou.

Proto vyrazila s čisticími prostředky a přímo mezi procházejícími lidmi začala svůj poklad drhnout. „Šlapou přímo na hvězdu. Taky to můžete obejít,“ promluvila směrem ke kolemjdoucím, kteří měli z takové scénky určitě nezapomenutelný zážitek. Herečka ovšem nezapomněla ani na ostatní hvězdy a vypucovala je i svým kolegyním Lauře Dern, Jennifer Aniston nebo Reese Witherspoon. Ty její snahu také patřičně ocenily.

„Děkujeme, že se staráš o naši čistotu,“ napsala do komentářů Reese Witherspoon. „To je ta naprosto nejlepší věc,“ napsala Lisa Kudrow. Fanoušci se pak smáli tomu, že hereččina uklízecí mánie silně připomíná i její roli Moniky Geller, která byla blázen do uklízení. Courteney každopádně opět udělala radost svým dvanácti milionům fanoušků, kteří hltají každý její další příspěvek. ■