Pokud by náhodou ještě někdo nevěděl, co je underboob, Ara mu to ráda předvede... Profimedia.cz

Tomu se říká underboob! Titulovaná chemická inženýrka ulovila na své křivky už 1,7 milionu fanoušků

Původem perská modelka Ara Queen Bae má sice vysokoškolský titul z chemického inženýrství, ale vystudovaný obor nechává alespoň prozatím na druhé koleji. Bae se totiž rozhodla raději pro dráhu influencerky a vlogerky. A je v tom velmi úspěšná!

Díky nejrůznějším videím z cest, recenzím a testováním produktů, make-up tutoriálům, občas i nějakým vtipným příspěvkem, ale především předváděním svých křivek na sociálních sítích má jen na Instagramu už 1,7 milionu sledujících a na TikToku 635 tisíc. Jennifer Lopez se ukázala nahá: Předvedla underboob a fanoušci jsou v rauši Naposledy se kráska, která vyrostla v Kanadě, předvedla před fotoaparátem na floridské Miami Beach, kde sebevědomě pózovala v oranžových bikinách. Horní díl si přitom uvázala tak, aby měla pořádný underboob, a uspokojila tak opět zvědavost svých lačných fanoušků. Předvádění především jejího pozadí je totiž středobodem celého jejího fungování na sociálních sítích, a jak je vidět, obdivovatelů křivek krev a mlíko neustále přibývá. ■

Fotogalerie 5 fotografií » Ara Queen Bae ■ Profimedia.cz Influencerka je pyšná převážně na své pozadí. ■ Profimedia.cz Jen na Instagramu má 1,7 milionu fanoušků. ■ Profimedia.cz Její předposlední focení na Floridě. ■ Profimedia.cz A takhle vypadá Ara oblečená... ■ Profimedia.cz