Austin Butler Oscara nezískal. Je pohled na jeho Kaiu Gerber v bikinách dostatečnou cenou útěchy?

Kaia Gerber si na dovolenou s Austinem vybrala hodně úsporné bikiny. Profimedia.cz

S kráskou, která jako by z oka vypadla své mamince Cindy Crawford, odjel na dovolenou do mexického letoviska Cabo, kde si to páreček očividně oblíbil. Společně s jejími rodiči tam trávili i oslavy Silvestra a po čtvrt roce na místo vyrazili znovu. Kaia si oblékla minimalistické bikinky, které toho moc nezakryly, a tak měl herec o výhled postaráno.

V životě mladého herce se toho od té doby přitom událo opravdu hodně. Jen dva dny poté, co v lednu získal za film Elvis Zlatý glóbus a věnoval dojemné poděkování Lise Marii Presley a její mamince Priscille Presley, když řekl, že je bude navždy milovat, Lisa tragicky zemřela. S Kaiou nechyběli ani na jejím posledním rozloučení v Gracelandu.

Před několika dny byl v pozici favorita na získání Oscara, jehož si ovšem nakonec odnesl Brendan Fraser za film Velryba. Ten svou děkovnou řečí rozplakal sebe i publikum v sále. Na Austina jako by se v tu chvíli poněkud zapomnělo. Na následné Vanity Fair party se navíc při odchodu setkal s Vanessou Hudgens, s níž randil přes osm let. Přestože si chvíli předtím povídal se Sharon Stone a Vanessa okolo nich spíš jen procházela, zahraniční média z toho dokázala 'vytřískat' téměř senzaci. ■