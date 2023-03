Polibek, objetí a její partner do půl těla: Lucie Vondráčková překvapila zamilovanými snímky se svým zápasníkem

Lucie Vodnráčková promluvila o focení s přítelem Super.cz

"Líbilo se nám, že je to pro dobrou věc. Je to akce Oktagonu a jmenuje se V každém z nás je bojovník. Takže jsme si říkali, že se zapojíme rádi, protože když ty energie můžou pomoct, tak proč ne. Někoho to napadlo dobře a ve správný okamžik," vysvětlila Super.cz Lucka, proč do společného focení šla, i když si na to jinak moc nepotrpí.

Lucie Vondráčková sdílela fotky se svým přítelem.

"Jinak nemám potřebu dávat nějaké fotky ven, co se týče osobního života a vztahů, ale tohle bylo pro charitativní záležitost," doplnila ještě. To, že partnera na jedné z fotek líbá, jí nepřišlo až tolik intimní. "Tak byla to pusa. A nám bylo fajn," usmívala se a v našem videu ještě prozradila, jak to má se žárlivostí, mj. když Zdeněk ukazuje na snímcích svoji muskulaturu. ■