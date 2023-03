Měla se obléct jako k táboráku. Tereza Ramba všechny překvapila v šatech s výstřihem a zcela odhalenými zády

Tereza Ramba zářila v sexy šatech Super.cz

"Měla jsem fakt dlouhé přípravy, užila jsem si to. Ségra mi udělala styling na celý měsíc, který jsem po čtyřech letech měla opravdu náročný. Zjistila jsem, že nemám vůbec nic na sebe a vůbec nemám čas to řešit. Ségra mi udělala ramínka, stylingy a já vždycky jen po jednom sáhnu," řekla Super.cz Tereza Ramba.

Herečka oblékla černou dlouhou večerní s odhalenými zády. "Chtěla jsem na premiéru něco velkého, i když říkali, že se jde k táboráku. Ale to jsem odmítla," usmála se Ramba, která si užívala, že o ni pečují jiní.

"Je to jedna z posledních akcí po dlouhé době. Nechala jsem se nalíčit, učesat, nehty. Hrozně se mi to zalíbilo a je to problém. Protože to budu vyžadovat," dodala s úsměvem. ■