Gisele Bündchen urazilo spojování s pohledným miliardářem. Nebyla bych s tímhle chlápkem, říká

Gisele Bündchen Profimedia.cz

„V žádném případě s ním nemám vztah. Je to Tomův přítel, ne můj přítel,“ sdělila rázně Gisele. Fámy označila za absurdní a dodala, že Soffera už měsíce ani neviděla a nerandila by s někým, kdo se přátelí s jejím bývalým. Bylo pro ni prý urážlivé, že byla spojována s pětapadesátiletým miliardářem kvůli jeho bohatství. Soffer byl v letech 2013 – 2017 ženatý s bývalou supermodelkou Elle MacPherson.

„Nebyla bych s Tomovým přítelem. Nebyla bych s tímhle chlápkem. Chci říct, pche, prý jsem s ním, protože má peníze. Je to směšné,“ řekla Gisele, která skutečně nejspíš nemá zapotřebí být s mužem kvůli penězům, když sama dlouhých patnáct let panovala žebříčku nejlépe placených modelek světa.

Bündchen, která je nyní i s dětmi, přáteli a svým trenérem Joaquimem Valentem ve své milované Kostarice, zároveň přiznala, že rozruch kolem jejich rozvodu byl velmi zraňující, že Tomovi vždycky fandila, a tak to i zůstane.

„Jestli je někdo, komu přeji, aby byl nejšťastnější na světě, je to on, věřte mi. Chci, aby si plnil všechny své sny, a aby dosáhl, čeho chce. Opravdu to chci z celého srdce. Lidé odůvodnili náš rozchod jeho rozhodnutím jít do důchodu a zase se vrátit, ale nebylo to tak černobílé,“ dodala Gisele, která má s Bradym dvě děti. ■