Zpíval s Lucií Bílou a teď vydal vlastní desku: Vystudovaného lékaře můžete potkat nejen na pódiu, ale i v ordinaci

Marcell chce skloubit práci lékaře a hudbu Super.cz

Vystudoval medicínu, během studií vystupoval se svojí kapelou, pak žil s manželkou několik let v Londýně a věnoval se psaní písní pro jiné interprety jako Lucie Bílá, Lenny či Debbi, do reklam a do filmů. Po návratu do Česka se vrhl na sólovou dráhu a nyní Marcel Procházka vystupující pod jménem Marcell zahájil turné ke své první desce Hovory domů.

Na desce zazní i hlasy jeho kolegů, pro které psal, Bena Cristovaa, Miraie nebo Paulieho Garanda. "Je tam i písnička, kterou jsme nazpívali s Lucií Bílou pro film Přes prsty, ale v akustické podobě bez Lucky. Pořád spolu ale komunikujeme a čas od času jí něco napíšu," upřesnil.

Roky, kdy žil v Anglii, byly obestřeny tak trochu tajemstvím, proto nás zajímalo, co tam vlastně vystudovaný lékař dělal, pokud se neválel na gauči a nenechal se živit od manželky, úspěšné designérky. "Trošku jsem koketoval s medicínou, ale zároveň jsem tam hodně skládal. Spousta písniček, které dnes hrajeme, je z této doby," vysvětloval.

Při posledním setkání jsme Marcelovi mluvili do duše, zda by se opravdu nechtěl věnovat medicíně, protože je škoda zahodit šest let, které věnoval studiu. "Přes covid jsem už pracoval v Nemocnici Na Františku. Rozhodl jsme se, že bych dva až tři dny v týdnu trávil v ordinaci praktického lékaře a ten zbytek věnoval hudbě," prozradil.

"Nechci vzdát ani jedno a věřím, že když trochu máknu, tak to půjde skloubit. Už mám domluvené místo, kam bych měl v dubnu nastoupit. Takový je aktuální stav. Takže konec teorií a jde se zpět do praxe. Těším se na to," uzavřel Marcell. Ten tento víkend získal 3. místo v anketě Žebřík v kategorii Objev roku. ■