Zakázaná láska ve Zlaté labuti: Něžná blondýnka a sexy brunetka si střihly lesbickou scénu

Simona Lewandowská a Kristýna Ryška v seriálu Zlatá labuť Voyo

Irenin manžel Lukáš (Robert Mikluš) svou ženu sice podezřívá z nevěry, ale s mužem. Ani ve snu by ho nenapadlo, že Irena udržuje vztah se ženou. „Alena je ve skutečnosti na holky a má poměr s Irenou Kučerovou, což je dcera majitele obchodního domu Zlatá labuť. Velmi s tím bojuje, protože to je zakázané. Musí si vzít Jakuba, ale miluje Irenu,“ řekla o své postavě Simona Lewandowská.

Kolegyni Kristýnu Ryšku před natáčením znala pouze z jejích rolí, osobně nikoli. „Ale já ji sleduji už dlouho, mám ji moc ráda jako herečku. Občas na ni obdivně koukám. Mám pocit, že to vlastně vypadá, že na ni koukám zamilovaně, což je docela užitečné a na place nám to spolu dobře funguje,“ míní Simona. Diváci to mohou posoudit ve čtvrtek večer na Nově nebo na platformě Voyo.

V dalších stěžejních rolích se objevují Adam Vacula a Marta Dancingerová. Té scenáristé předepsali smutný osud matky, která přišla o dítě. ■