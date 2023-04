Zrození dalšího komika? Čtyřletý synek Michala Kavalčíka alias Rudy z Ostravy umí už brilantně vyprávět vtipy

Synové Michala Kavalčíka alias Rudy z Ostravy se doslova potatili. Super.cz

„Minulý rok oslavil plnoletost a letos ho čeká maturitní zkouška. Tak doufám, že se kluk učí. Držím mu palce. Hraje divadlo, tak se potatil, jde mu to, byl jsem na několika představeních. A čeká nás teda maturák v Lucerně, tak připravuji konfety,“ svěřil se Michal Super.cz.

Co se týče malého synka, tomu letos bude pět let. A malý Dave Martin se potatil snad ještě víc. „Malý se obávám, že bude také můj, mám důkaz, že Alex je můj, i Dejvíček je můj, je to velká herečka a co mě překvapilo, že v jeho čtyřech a půl letech umí vystavět vtip. Třeba když spolu jedeme autem, tak mi říká, že budeme říkat vtipy, ale že je v tu chvíli musíme na dané téma vymyslet. Je super, jak si ten kluk, v tom jeho malém mozečku zkouší, co by na tátu zabralo a co by mohlo fungovat.“

My jsme se s Michalem Kavalčíkem bavili během křtu nové knihy jeho dlouholetého kamaráda a kolegy Miloše Knora, který mu samozřejmě nový počin pokřtil, a ani v tomto případě nechyběly Michalovy tradiční konfety, kterých rázem byla plná místnost. ■