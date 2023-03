Rozdíl dvou let je obrovský: Martin Zounar se svlékl před kamerou. Tentokrát o 20 kilo lehčí

Martin Zounar nyní a před dvěma lety Foto: Super.cz/Voyo

Jít do plavek mu po dvou letech opět předepsala role Boba v Ordinaci v růžové zahradě. Ten se snaží získat lékařské vzdělání a v rámci toho potřebuje získat i zápočet z plavání.

„Tentokrát jsem před kamery přicházel svlečený přece jen sebevědoměji. Jednak nemám problém s plaváním, protože jsem víc než deset let plaval závodně, jednak se za ty necelé tři roky, které uplynuly od mého prvního natáčení v rouše Adamově, toho hodně změnilo. Mám jinou životosprávu, necpu se, jak mě napadne, snažím se jíst zdravě a hýbat se,“ popsal Zounar. Nové díly seriálu jsou divákům k dispozici každý čtvrtek na Voyo.

Celkem se mu podařilo shodit dvacet kilo, váhu si drží a cítí se skvěle. „Na začátku této osobní mise jsem si myslel, že to nemůžu dát, ale hubnutí nakonec může být i docela zábava,” uvedl herec, který svou fyzickou proměnu popsal dokonce v knize Jíst, či nejíst?

Herec také svěřil, jak to má obecně s nahotou před diváky. „Být nahý před diváky není žádná kratochvíle, ale jako hrůzu to taky nevnímám. Nahotu beru jako součást profese. Ostatně, trénink mám slušný z divadla. Již několik let vystupuju po celé republice s komedií Dva nahatý chlapi, jejíž název opravdu nelže,” dodal se smíchem. ■