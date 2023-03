Jitka Schneiderová dnes slaví 50. narozeniny! Takhle dokonalý zadek v plavkách by v tomhle věku chtěla mít každá!

Jitka Schneiderová Foto: Archiv Jitky Schneiderové

Co si Jitka sama k jubileu nejvíce přeje? "Přála bych si, abych se cítila dobře jako teď. Abych byla zdravá, milovaná, prospěšná, užitečná a pořád při síle. Aby mě i nadále bavila práce jako doteď a přišly zajímavé role. Ale to, co bych si přála ze všeho nejvíc, je, abych všechny radosti i těžkosti mohla i dál sdílet se svými nejbližšími, rodinou a přáteli. To je pro mě nejdůležitější,“ prozradila Jitka Schneiderová.

Zatím nejdojemnější byla její oslava 45. narozenin. "Před pěti lety pro mě partner, moje dcera a blízcí kamarádi připravili krásné, pro mě nezapomenutelné a až dojemné překvapení. Odvedli mě na tajné místo, kde byli přítomni všichni moji blízcí. Na to nikdy nezapomenu," dodala Jitka na oslavě narozenin v seriálu Ulice, kam nastoupila na začátku letošního roku v roli terapeutky a koučky Julie Papežové. A právě na place během natáčení nových dílů se po ostré klapce, aniž by Jitka Schneiderová předem cokoliv tušila, se objevila na place herečka Malvína Pachlová s narozeninovým dortem a spolu s ní také režisér seriálu Kryštof Hanzlík s velkou kyticí. ■