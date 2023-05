Se synem bude letos slavit páté narozeniny, ale dosud ho veřejnosti neukázala: Hvězda Tváře se svěřila, proč ho tak tají

Markéta Procházková Super.cz

„S Lucinkou už budeme zkoušet čtvrtý kus společně. Je to pro mě domovské divadlo, jsem za to moc vděčná, cítím se tady v bezpečí a jako doma,“ svěřila se Super.cz zpěvačka na tiskové konferenci představení Srdeční záležitost. Tou je pro herečku divadlo a rodina.

Letos se synem Teodorem oslaví Markéta už páté narozeniny. Syna zpěvačka chrání od sociálních sítí a příliš ho neukazuje. „Já nedokážu říct, jestli to byla vědomá věc. Respektuji jeho bytost a nechci o něm rozhodovat dřív, než on bude o sobě moct rozhodovat sám,“ svěřila se zpěvačka s tím, že to nechává na synovi. „Těším se na to, až ho někdo uvidí, ale ať si to rozhodne on sám,“ prozradila Markéta, která zvládá mateřské povinnosti skloubit s hraním v divadle.

A to i přes to, že Teodorek ještě nechodí do školky. „Na konci srpna mu bude pět let, do školky nechodí, nechtěl a já mu to mohla zařídit tak, že nemusí. Je moc prima, citlivý, vycházím z něho, chtěli jsme mu dát volbu, že se může sám rozhodovat,“ dodala zpěvačka. ■