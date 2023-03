I po osmi letech to mezi nimi jiskří. Lucie Bílá dojemně vyznala lásku svému příteli

Lucie Bílá Super.cz

Po komediích Láska je láska a Maminy tak její divadlo uvede další muzikál s názvem Srdeční záležitost, který Lucie Bílá s kolegy nyní představila. „Rozhodně to bude milé, laskavé představení, které je o tom, že jeden manželský pár je spolu dlouho, ale zapomněli, jak si říkat, že se mají rádi,“ svěřila se Super.cz zpěvačka v divadle, kde nesměl chybět ani Radek.

„Neběhá tak úplně rychle, musí opatrně a já ho brzdím. Operace páteře není žádná legrace, je to běh na dlouhou trať. Už je doma takový neklidný, takže když nejedeme tak úplně daleko, tak jede, ale ještě by měl být opatrný,“ svěřila se Lucie, která jen září. Vedle svého partnera je neskutečně šťastná. Nás zajímalo, jak zvládat vztah, ve kterém jsou partneři i spolupracovníky.

„Musíte si dobře vybrat. Někdo se mě ptal, jak to děláme, že to máme osm let takhle. A já vlastně nemusím dělat nic, a nemyslím si, že by se musel nějak přemáhat ani můj partner,“ prozradila nám na tiskové konferenci zpěvačka a popsala, jak vypadalo jejich odloučení.

„Máme se strašně rádi, jsme spolu osm let, a když byl teď v nemocnici, tak jsme byli jako děti. Přes Skype jsme koukali na Harryho Pottera a pak šli spát s telefonem v ruce, abychom byli furt spolu. Takže takoví závisláčci. Ale miluji ho, neskutečně, a jestli mě opravdu někdo udělal šťastnou, tak je to tenhle člověk,“ svěřila se Lucie Bílá, která v divadle měla tentokrát i svého bratra i syna.

Sama přiznala, že se obklopuje jen lidmi, které má ráda a se kterými si skvěle rozumí, a stejně vybírala obsazení do nového muzikálu, který bude mít premiéru letos v září. Po jejím boku se tak představí například Denny Ratajský, Markéta Procházková, Peter Pecha nebo Martin Schreiner. ■