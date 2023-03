Otevřená zpověď krásné přítelkyně Bartoše z Devadesátek: Nepřipadala jsem si dost hezká ani dost dobrá

Krásná přítelkyně Kryštofa Bartoše z Devadesátek odtajnila soukromí. Super.cz

Sympatická zrzka Martina Babišová je stále více obsazovanou herečkou a do povědomí veřejnosti se také dostala díky tomu, že ji sbalil hezoun ze seriálu Devadesátky a Zlatá labuť Kryštof Bartoš. Co ale možná hodně lidí překvapí, je to, že Martina se nám přiznala, že ačkoliv je krásná, nikdy si moc nevěřila.

„Já jsem si nikdy nepřipadala dost dobrá, přišlo mi, že nejsem dost hezká, že toho nedělám dost, a už mě to přestalo bavit se takhle vnímat,“ svěřila se Super.cz. „Je to celoživotní cesta, snažím se vnímat sama sebe, jaký jsem člověk, a nejen to, co dělám, nebo jaké výkony podáváme, to mi dává smysl,“ pokračovala dál a odtajnila nám své nejniternější myšlenky o sobě.

A jelikož i ve svém okolí vídá lidi, kteří si nevěří, rozhodla se s tím něco dělat. Napsala totiž knihu, která je právě o tom, že se někdo necítí „dost“, ať už jde o cokoliv. Knihu pojmenovala krásně obrazně, tedy Sundat se jak fénix.

Na křest knihy ji přišel samozřejmě podpořit i přítel Kryštof, který herečku sbalil na básničky. Píše i Martina příteli básničky? „Já jsem mu napsala taky jednou básničku, ale byla taková přisprostlá, tak ji nemůžu veřejně publikovat, ale píšeme si básničky, je to milé.“

Nutno podotknout, že jim to ve vztahu klape a oba se shodnou na tom, co nejradši dělají. „My milujeme, když někam vypadneme pryč, jenom jsme v přírodě, neřešíme práci, nikam se neženeme a prostě si užíváme jenom obyčejné věci,“ dodala během rozhovoru Martina Babišová. ■