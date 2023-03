New York jí svědčí. Krásná Taťána Kuchařová zazářila na Manhattanu a přiznala, co ji tam tentokrát překvapilo

Taťána Kuchařová v New Yorku Foto: Greta Blumajerová

Během nynější návštěvy USA ale spojila příjemné s užitečným a zúčastnila se největší genderové konference světa v OSN, kde nechyběla ani česká delegace, která uspořádala několik eventů.

„Jeden z nich jsem měla tu možnost uvádět a moderovat a věnovat se velmi závažnému tématu, jakým je genderově podmíněné násilí na ženách v kyberprostoru. Každý třetí uživatel internetu je dítě nebo dospívající. V roce 2021 během následků covidu 95 % mladých lidí v EU používalo internet na denní bázi. Internet se stal platformou pro školu, práci, každodenní komunikaci, budování vztahů a také seznamování. Rozšíření internetu však také rozšířilo nástroje negativních společenských fenoménů, jako je genderově podmíněné kybernetické násilí včetně kyberšikany a násilí na seznamkách mladistvých. Přednášející se zaměřili na partnerské násilí mezi mládeží a dospívajícími.“

Táňa se posléze vrátila do Čech kvůli dalším pracovním povinnostem. Fotila novou kolekci šperků a také novou kolekci své značky. Neohřeje se tu ale příliš dlouho, už teď má jasno, kam její kroky do zahraničí povedou. „Velice brzy se bude hlasovat o přijetí ratifikace Istanbulské úmluvy, která má za cíl pomoci všem obětem domácího a sexuálního násilí. Hodně za to lobuji a potom mířím do Izraele,“ dodala Taťána Kuchařová. ■