Gabriela Gášpárová poprvé promluvila o poměru svého Pítra s Miss Bezděkovou v Survivoru. Hrozí rozchod?

Jak vypadal návrat Pítra do České republiky? Jak to celé Gabriela Gášpárová vnímala? To oba prozradili moderátorce Gabriele Wolfové (43) v naší talk show Superchat. Poprvé také Gabriela promluvila o tom, zda myslela na rozchod.

"Beru to již s nadhledem, i tím, že mám Pítra doma. Začínáme i vtipkovat. Bylo to náročnější, když jsem byla sama, navíc po operaci, pořád jsem sledovala televizi a ležela, nebyli jsme v žádném kontaktu... I když jsem se na to psychicky připravovala, tušili jsme, že to může přijít, protože s Andreou spolu mají společnou minulost, i tak mě to rozhodilo. Nebudu lhát," přiznává Gášpárová.

"První pocity byly hrozně nepříjemné. Vnímal by to tak každý. Když jsem to viděla, navíc s tím love songem, tak mě to rozhodilo. Říkala jsem si, co se tam sakra děje?!" přiznává modelka.

"Až pak jsem to začala zkoumat, přemýšlela jsem, neviděla jsem tam větší náklonnost z Pítrovy strany, bylo mi jasné, že to je sestříhané, tak jsem byla v pohodě. Rozchod mě ani nenapadl, to vůbec," vysvětluje s tím, že po návratu Pítra větší řešení doma nebylo.

"Popsali jsme si celou situaci, jak jsme to vnímali. Zjistili jsme, že to bylo jinak, než jak to bylo publikováno," doplnil Petr Havránek, který na to už před odletem připravoval partnerku. Tím, že s Andreou Bezděkovou měl kdysi poměr, tušil, že by se to televizi mohlo hodit.

"Věděl jsem, že by se tato situace mohla stát. Máme společnou minulost, je to snadný terč, jak vytvořit nějaké drama, a to se také stalo," krčí rameny.

Sám nechápal, že video vyvolalo takové emoce. "Nepřišlo mi, že by něco bylo tak za hranou, že by to mělo v lidech vyvolat takovou emoci. Že spíme vedle sebe? Máme malý prostor, když se natočím, tak to možná vypadá, že jsme blíž, než jak to je. Navíc asi málokdo tuší, že v noci tam je velká zima, klesá to k deseti stupňům, to je fakt zima i vzhledem k vlhkosti. V těch podmínkách je možnost chytit se jediný způsob, jak nenastydnout. Člověka nic nenapadne, jen to, aby ten diskomfort byl menší. To jsme měli všichni," dodal Pítr.

Co se dál dělo na ostrově? Jak zvládl několik dní na kapačkách a jak zvládá s minus šestnácti kily návrat do reality? Podívejte se na naše video nebo poslouchejte Superchat na všech podcastových platformách. ■