Nejdrsnější slova Pepy Kůrky v Survivoru! Takhle sprostě promluvil o Bezděkové, Kundosaki a Mlejnkové

Pepa s Karolínou a Pavlínou komentují odchod Pítra TV Nova

A nešel daleko pro vulgární výraz. "On si myslí, že všichni jsme úplně hloupí. Kmenová rada dopadla podle mých představ. Tak jsem si to přál, tak to mělo být. Takhle to bylo nalajnovaný, naplánovaný," řekl o vypadnutí Havránka.

Drsněji ale promluvil o Báře, Katce a Andree. "Jsou to debilky, nechci se s nima bavit ani venku," řekl na adresu těchto žen. Co dalšího Kůrka společně s Pavlínou a Karolínou Krézlovou (35) řekli? To se dozvíte v našem videu. ■