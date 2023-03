První slova Andrey Bezděkové po vypadnutí Petra Havránka ze Survivoru! Na ostrově jí zanechal dárek

Andrea Bezděková TV Nova

"Poslední kmenová rada pro mě znamenala odchod jediného člena, kterému jsem tady mohla na sto procent věřit. Pro mě velká ztráta," přiznala Andrea.

"Pítr byl pro mě souputník od začátku. Vycítil, když na mě šly smutky, dokázal je zastavit," dodala se slzami v očích Andrea, které Pítr zanechal to nejcenější, co měl, a to skrytou imunitu, kterou sám nestihl využít.

"Tak jsi mě tu úplně samotnou nenechal," usmála se Andrea, když symbol imunity našla na dně svého batohu. "Když odcházel na duel, tak mi prozradil, že mi tu skrytou imunitu nechal zahrabanou v mém batohu. Ať s ní nakládám lépe než on," dodala Bezděková. ■