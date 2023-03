Po rozchodu s přítelem radikálně zhubla. Teď chodí v latexu a je připravena být příští Bondovou šéfkou ‚M‘

Daisy May Cooper v únoru na BRIT Awards Profimedia.cz

Anglická herečka a spisovatelka Daisy May Cooper proslula rolí v sitcomu This Country, který zároveň se svým bratrem Charliem napsala. Podle britských médií ale nyní sedmatřicetiletá herečka prý jedná s tvůrci bondovek o možném obsazení do ještě daleko prestižnější role - šéfky agenta 007, známé jako M!