Tom Cruise prý neviděl dceru Suri 10 let, přesto na ni platí ročně skoro 9 milionů!

Tom Cruise

Tom Cruise a bývalá hvězda seriálu Dawsonův svět Katie Holmes (44) v roce 2012 prozradili, že se po pěti letech rozvedli, a to hlavně kvůli hercově příslušnosti ke scientologické církvi. Rozvod tehdy proběhl velmi dramaticky a Tom se v té době nechal slyšet, že ho exmanželčino rozhodnutí velmi mrzí.

Podle zahraničních médií měla Katie Holmes o rozvod schválně požádat v New Yorku a ne v Kalifornii, kde tehdy žila, protože v tomto státě měla větší možnost získat svou dceru do výhradní péče. To pro ni znamenalo, že může přerušit její vazby na scientologickou církev.

Suri bylo v té době pouhých pět let a slavný herec se s ní měl přestat vídat v roce 2013. Přesto se podle magazínu Daily Mail během rozvodu exmanželé dohodli, že Tom bude Katie na dceru posílat měsíčně více než v přepočtu 726 tisíc korun až do jejích osmnácti let a hradit i všechny další mimořádné výdaje.

Tom Cruise před časem řekl, že na dceru nemá čas kvůli svému nabitému programu, v roce 2019 ovšem spisovatelka Samantha Domingo magazínu Us Weekly měla tvrdit, že se herec s dcerou nevídá proto, že není členkou církve.

Suri Cruise brzy oslaví sedmnácté narozeniny a její matka pro ni v tuto chvíli vybírá vhodnou univerzitu. Podle okolí Katie Holmes vypadá výběr nejspíš na studium módy v New Yorku. Otec ale prý do výběru vysoké školy nijak nezasáhne, protože podle magazínu Daily Mail v jejím životě nehraje už žádnou roli. ■