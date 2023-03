Červená podprsenka a obojek na krku: Takhle to před kamerou jiskřilo mezi manžely Lindou Rybovou a Davidem Prachařem

Linda Rybová a David Prachař si střihli milostnou scénu v novém seriálu Revír Video: Televize Seznam

Prachař hraje v seriálu válečného veterána a myslivce Rudu, Rybová motorkářku Terezu. „Já s Davidem hraju hrozně ráda a také docela často. Ale nerada s ním hraju pár. Zvláštně se mi pak motá soukromí s prací a nesedí mi to. Ale v seriálu Revír je to něco jiného. Pár, který hrajeme, totiž hraje vlastně takové útržky z filmů, jakési parodie. S realitou to tedy nemá nic společného, scény jsou dost ujeté a není možné, aby se mi motaly s mým soukromým životem. V tomto ohledu to ale bylo velmi zábavné a bavilo nás to,“ svěřila Rybová.

„Vždy, když spolu něco mají, tak jsou to začátky scén z různých filmů. S Davidem to bylo jednodušší, protože tam není ten stud. Tohle je tak strašně vyšinuté, že je jejich zvláštní hravost tak speciální, že jsem se vůbec nestyděla,“ řekla Super.cz Rybová, když popisovala seriálové milostné scény.

Natáčení si prý s manželem užívali. „Nic podobného jsem vlastně nikdy nehrála, a proto mě to opravdu hodně bavilo. Skvělé byly právě i ty masky a kostýmy, které jsme vymýšleli a myslím, že jsou fakt dotažený,“ těšilo ji.

První díl nového komediálního seriálu z mysliveckého prostředí odvysílá Televize Seznam 25. března. Po odvysílání všech osmi epizod na televizních obrazovkách bude k vidění i online a zdarma na Stream.cz. Kromě Prachaře a Rybové se diváci mohou těšit také na Marka Taclíka, Jaromíra Dulavu, Jitku Sedláčkovou, Davida Matáska nebo Ondřeje Pavelku. ■