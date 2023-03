Podívejte, jak dnes vypadá božská Adriana Lima. Je z ní spokojená trojnásobná maminka

Adriana Lima Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kdo by si nepamatoval brazilskou krásku s pronikavýma kočičíma očima Adrianu Limu (41)? Topmodelka se před pár lety rozhodla věnovat se především rodině, ale občas si přeci jen odskočí a nějakou kampaň nafotí. Naposledy se objevila koncem minulého měsíce na udílení fotbalových ocenění FIFA The Best v Paříži, kde během slavnostního večera předávala jednu z cen.