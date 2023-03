Mladá americká zpěvačka vsadila na sexy vzhled. Ukázala malinkaté kalhotky, prsa překryla jen pavučinkou

Charlotte Lawrence Profimedia.cz

Charlotte je dítětem herečky Christy Miller a televizního producenta Billa Lawrence, který stvořil seriál Doktůrci. Není tak divu, že její cestička ke slávě byla už odmalička mírně prošlapaná. Dívenka se ovšem nejdříve uplatnila jako modelka. V hudební branži zabodovala v roce 2017, kdy nazpívala pomalou verzi písně You're the One That I Want z Pomády. Píseň se rychle stala virální senzací, a tak nazpívala i další songy. V roce 2019 podepsala smlouvu s vydavatelstvím Atlantic a dosud má na kontě dvě desky. Charlotte se ale ovšem chlubí například i s přátelstvím s Eltonem Johnem.

Hvězdička dorazila na akci Fashion Trust U.S. Awards a přítomným hostům rozproudila krev v žilách svým odvážným modelem. Charlotte oblékla průhledné černé šaty, jejichž spodní část odhalila titěrné černé spodní kalhotky. Pod vrchním dílem s motivem pavučiny se rýsovaly hereččiny vnady. Součástí modelu pak byl i černý plášť ze stejného materiálu jako sukně, který z Charlotte po jeho roztažení udělal pavoučí ženu. Jak jí to slušelo, posuďte v naší galerii. ■