Tohle nepředvedla snad ani v Přátelích. Jennifer Aniston šílela z úkolu, který jí v talkshow zadal známý moderátor

Jennifer Aniston v talk show Jimmyho Fallona Profimedia.cz

Už je to skoro dvacet let, co skončil poslední díl seriálu Přátelé. Při pohledu na Jennifer Aniston (54) se ovšem zdá, jako by to bylo před týdnem. Nestárnoucí herečka teď byla hostem ve slavné talk show a předvedla výrazy, za které by snad zasloužila Oscara.

Jennifer Aniston obdivují miliony fanoušků a k nohám by jí padla spousta mužů. Jen alias Rachel z Přátel měla po skončení seriálu nejvýraznější kariéru ze všech herců a i dnes slaví jeden úspěch za druhým. Exceluje v seriálu The Morning Show a nabídky stále přicházejí i na komediální filmové počiny, v současné době má například premiéru pokračování filmu Vražda na jachtě s Adamem Sandlerem, tentokrát v překladu jako Vražda v Paříži. Získat herečku jako hosta do své show je tak zárukou úspěchu. To ví i Jimmy Fallon, který se s Jennifer setkal ve známé The Tonight Show.

Jimmy si pro ni rovnou nachystal úkol, který určitě nečekala. Na střídačku s moderátorem musela vkládat ruce do bedny s jí skrytým obsahem a hádat, co se uvnitř skrývá. Sám moderátor hned na začátku Jennifer pochválil za to, že takovou nabídku vůbec přijala. Nutno říct, že prokázala hodně odvahy a nevadilo jí se popasovat s grilovaným kuřetem nebo vlákny ze sušičky, která si v klidu osahala.

Šok ale přišel na konci hry, kdy do krabice strčili ruce souběžně Jennifer i Jimmy. Produkce pořadu jim přichystala velikonočního zajíčka ve formě plyšového maňáska, který se v krabici hýbal. V tu chvíli už herečce ujely nervy a moderátora počastovala parádním křikem. Výrazy, které během hry prostřídala, byly navíc tak dokonalé, že by se za ně rozhodně nemusela stydět ani v některém ze svých filmů. Od fanoušků pak na internetu za svůj výkon sklidila velkou pochvalu. ■