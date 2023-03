Harry má další velký problém! Podle experta by ho mohli vystěhovat z Ameriky kvůli drogám

Harry s manželkou Meghan Profimedia.cz

Princ Harry (38) měl až dosud pocit, že mluvit otevřeně o své minulosti je to nejlepší, co pro sebe a svou rodinu mohl udělat. Teď ale možná bude muset řešit velký problém. Expert prozradil, že by za popis svého vřelého vztahu k drogám mohl přijít o americké vízum.

Princ Harry je ve své knize Spare velmi upřímný a mimo jiné přiznává to, že v minulosti hodně pil, užíval kokain a také kouřil marihuanu. A zatímco s kokainem experimentoval jen v pubertě, s psychedelickými látkami prý i v dospělosti a nedávno dokonce během rozhovoru s odborníkem na traumata Gaborem Maté přiznal, že halucinogeny byly zásadní součástí jeho života.

Právě tato tvrzení se ale nelíbí některým expertům. Podle bývalého federálního prokurátora Neamy Rahmaniho je přiznání se k užívání drog obvykle důvodem k zákazu přístupu do USA. „To znamená, že vízum Harryho by mělo být zamítnuto nebo zrušeno, protože se přiznal k užívání kokainu, hub a jiných drog," řekl prezident West Coast Trial Lawyers magazínu Page Six s tím, že neexistuje žádná výjimka pro rekreační užití.

Známý americký právník James Leonard je ovšem toho názoru, že Harryho status v USA není ohrožen natolik, aby s ním úřady v současné době začaly řešit jeho povolení k pobytu. Princ by podle něj musel dát imigračním úřadům podnět k tomu, aby jej začaly vyšetřovat a pak už by se hovořilo i o drogách. To znamená, že by Harry musel být například zatčen, obviněn nebo odsouzen.

Neama Rahmani s tímto tvrzením sice nesouhlasí, zatím se ovšem v zahraničí neobjevily zprávy o tom, že by byl Harry skutečně v souvislosti s drogami v Americe vyšetřován. Tak uvidíme, co přinese budoucnost. ■