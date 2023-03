Cestu na kliniku jsem prozvracela. Nejvnadnější vítězka Miss promluvila o obřím strachu z posledního zákroku

Krásná Miss Lucie Šlégrová se po plastické operaci cítí skvěle. Super.cz

V černých šatech jí to slušelo i v Národním muzeu v Praze, kam dorazila na akci v rámci Dne vody. Kdo by ale čekal, že jí přípravy do společnosti trvají věčnost, byl by na omylu.

„Žádné velké přípravy nedělám. Přiznávám ale, že i po těch letech, co mediálně vystupuji, se neumím sama nalíčit, tak jsem se nechala nalíčit od profíka,“ svěřila se Lucie Super.cz.

Sympatická brunetka si navíc nedávno nechala udělat svou první plastickou operaci. Konktrétně horních víček a zákrok si nemůže vynachválit. „Mám z toho velkou radost - že vidím, že ten výsledek stojí za to. Na každém očku mi bral pan doktor jeden centimetr kůže, což si myslím, že v mém věku je docela dost. Překvapilo mě to samotnou, že jsem byla brána jako pacient. Mně se totiž zhoršil i zrak, což je s přibývajícím věkem normální, ale ta plastika víček velmi odlehčila očím a cítím se dobře."

Potvrdila nám ale, že nebude patřit k těm ženám, které teď na plastické chirurgii budou jako doma. „To ne, přiznám se, že cestu do Prahy na kliniku jsem prozvracela, protože jsem z toho byla opravdu hodně nešťastná a měla jsem strašný strach,“ dodala Lucie Šlégrová. ■