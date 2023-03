Sexy šaty a Miss po boku: V den, kdy se řešilo video Jakuba Železného, vyrazila jeho krásná ex na večírek

Markéta Smílková s kamarádkou Janou Doleželovou Super.cz

V úterý se také konala akce v Národním muzeu v Praze u příležitosti Světového dne vody, který se celosvětově slaví 22. března. Na akci dorazila i Železného bývalá přítelkyně Markéta Smílková. Té ale bylo jasné, že se jí média budou ptát na zmíněný incident, proto žádné rozhovory nedávala. „Nezlobte se, ale ne,“ odpověděla Super.cz.

Sympatické brunetce to slušelo, i když většinu času spíše koukala do telefonu, snažila se být před zraky novinářů a ostatních lidí spíše neviditelná a dlouho se nezdržela. Na akci dorazila s kamarádkou Janou Doleželovou (41). Se známou lékárnicí a modelkou se zná více než 18 let a v poslední době se vzájemně doprovází na společenské akce.

Záběry sporu strážníků a Železného byly natočené už před několika měsíci, policie je ale zveřejnila teprve v pondělí. Ve videu policista nastíní, že se baví s veřejně známou osobou, zmínku policie nevysvětlila, ale odmítla spekulace o účelovosti načasování, uvedly Novinky.cz. ■