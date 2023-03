Výzva Michala Kavalčíka alias Rudy z Ostravy: Když mu zaplatíte svatbu, stráví s vámi noc!

Tuhle výzvu od Michala Kavalčíka alias Rudy z Ostravy zkrátka nemůžete odmítnout. Super.cz

Svou přítelkyni Zuzanu si ale stále ještě nevzal za ženu. „My jsme si nejdříve řekli, že to bude do roka a do dne. Pak ale bylo bříško, Dejvíček se narodil, pak byly starosti jako plenky a kdo bude hlídat. Pak přišla covidová doba, tak jsme nechtěli být v restauraci v rouškách a mít omezený počet lidí, a tak jsme to zas oddálili. Teď přemýšlíme, že to dáme, když Dejvíček půjde příští rok do školy,“ svěřil se Michal Super.cz.

Ovšem plánování svatby má pro ně pár zásadních problémů. „Pozor, někdo to musí zaplatit, někdo musí sehnat místo. Tak hledám někoho na barter, ale nevím, co za to nabídnu,“ doplnil se smíchem.

A tak jsme mu poradili, že potenciálnímu sponzorovi může nabídnout především prožitek, že uvidí moderátorovu svatbu a Michal se toho hned chytil. „To je dobrý nápad. Svatba s Michalem Kavalčíkem a možná potom i noc s Michalem Kavalčíkem,“ smál se oblíbený bavič, se kterým jsme si povídali na křtu knihy jeho kolegy a kamaráda Miloše Knora. ■