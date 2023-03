Máš to v topu, ukaž to! Tereza Ramba zavzpomínala, jak jí manžel povolil vytasit poprsí na kameru

Tereza Ramba už se nebojí ukázat nahá před kamerou. FTV Prima

„Patnáct let jsem říkala, že se nesvlékám, protože mě štvalo, že v mém prvním filmu něco trošku bylo a furt to na mě vytahovali. Patnáct let, rok co rok. A pak zavolal Honza Svěrák, že má skvělej scénář. Říkal: 'Skvěle bys to hrála, ale je tam hodně nahato, furt'. Chtěla jsem, aby mi to dal přečíst. Nechtěl, říkal, že se stejně nesvlíknu. Tak jsem mu napsala, že někdy je důležitější spirit než kozy. A on mi napsal: 'Někdy ne'. Přečetla jsem si to: nádhernej poetickej scénář Zdeňka Svěráka,“ prozradila herečka v show 7 pádů Honzy Dědka.

Ale to, že se může svléknout, chtěla mít pro všechny případy také posvěcené od manžela. Jeho reakce ji ale překvapila. „Šla jsem za manželem, co si o tom myslí. Přečetl si to, řekl: 'Super, máš to v topu, kdy jindy, když ne teď'. Říkám vám to zkráceně, protože vás v tomto století nechci zdržovat svýma prsama,“ dodala herečka.

Natáčení bylo o to zajímavější, že režisér Terezu obsadil do role devatenáctileté slečny. Díky jejímu mladistvému vzhledu to ale nebyl žádný problém. ■