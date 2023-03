Na Hillary Clinton a její dceru čekalo v divadle nemilé překvapení. Někdo se vykálel do uličky

Hillary Clinton s dcerou Chelseou vyrazily za kulturním zážitkem. Profimedia.cz

K incidentu mělo podle magazínu Page Six dojít v legendárním broadwayském Shubertově divadle. Hillary a její dcera Chelsea si vyrazily na muzikál Někdo to rád horké, to ale ještě kulturychtivé dámy nevěděly, co je čeká.

„Minulý týden, když byly Hillary a Chelsea Clinton v publiku, se rozsvítila světla na přestávku a v uličce blízko slavného politického dua byly dva lidské exkrementy,“ popsal magazínu zdroj z divadla, podle kterého bylo vše velmi rychle uklizeno a dámy nakonec zůstaly i na druhé dějství.

O samotném incidentu mají všichni jasno, zdroje už se ale rozcházejí v tom, jestli bylo divadlo znečištěno pouze jednou, nebo se jedná o sérii takzvaného exkrementového fantoma, kterého magazín pojmenoval jako Phantom of the Poopera.

Jeden ze zasvěcenců magazínu prozradil, že už se mělo jednat dokonce o čtvrtou podobnou záležitost, jiný naopak tvrdí, že tato politováníhodná událost měla svou premiéru. Ani divadlo, ani jeho návštěvníci každopádně k incidentu nevydali žádné oficiální prohlášení. ■