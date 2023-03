Ztřeštěná komediální i charakterní herečka, oddaná manželka i první dáma. Dagmar Havlová slaví životní jubileum

Dagmar Havlová slaví jubileum. Michaela Feuereislová

Filmaři ji obsazovali do komedií

Díky tomu se mladá herečka dostala do nejširšího diváckého povědomí. Upoutala ale i další filmaře. Větší příležitost jí vzápětí poskytl režisér Petr Schulhoff (✝63), který ji obsadil mj. do svých komedií Zítra to roztočíme, drahoušku…! (1976) a Co je doma, to se počítá, pánové… (1980).

V 80. letech se Dagmar Veškrnová stala jednou z našich nejobsazovanějších televizních a filmových hereček a v žebříčcích divácké popularity útočila na nejpřednější místa. Zpočátku hrávala naivní a ztřeštěné dívky, později se transformovala do polohy temperamentních a protřelých moderních žen. Takové byly např. její role v komediích Křtiny (1981) nebo Dědictví aneb Kurvahošigutntág (1992).

Své kvality prokázala i na divadle

První divadelní zkušenosti získala v brněnském Divadle na provázku. Se svým prvním manželem, rozhlasovým režisérem a hlasatelem Radvítem Novákem (✝63) se přestěhovala do Prahy a přijala angažmá v Divadle Jiřího Wolkera.

Hostovala také v Semaforu a v roce 1979 nastoupila do Divadla na Vinohradech, kde působila až do roku 1996. Z prvního manželství, které skončilo rozvodem, má dceru Ninu (47). Právě na divadelních prknech se objevila v řadě náročných rolí vyžadujících vyspělé charakterní herectví. Zahrála si např. Kateřinu v Shakespearově Zkrocení zlé ženy nebo Královnu Kristýnu ve hře od Augusta Strindberga.

Těžká role první dámy

Zcela nová role na ni čekala v roce 1996, kdy se po smrti Olgy Havlové (✝62) začala na veřejnosti objevovat po boku Václava Havla (✝75). Svatbu měli v lednu 1997. Mnozí lidé měli páru tehdy za zlé, že to bylo uspěchané a příliš brzy po pohřbu prezidentovy první ženy, která byla uznávanou první dámou.

Dagmar Havlové nepomohly ani některé neobratné výroky nebo událost, kdy při prezidentské volbě ve Sněmovně pískala na prsty. S rolí první dámy přitom problémy neměla – uměla se oblékat i vystupovat, působila reprezentativně a zvládala se pohybovat ve veřejném životě. Ve světě jí přišli na chuť ihned. Například když byla v roce 1998 se svým mužem na návštěvě Bílého domu, média psala, že zatímco americký prezident Bill Clinton na setkání přišel s manželkou Hillary ověšenou šperky, český prezident přišel se ženou, která je klenotem sama o sobě.

Oddaná manželka

Doma si Havlová získala veřejnost až poté, co s velkou láskou pečovala o svého těžce nemocného manžela a zcela jistě mu prodloužila život o řadu let. Až několik let po jeho odchodu z úřadu se Havlová vrátila také k herectví. Jedním z jejích prvních počinů byla role ve filmu Kanadská noc (2008), kde hrála po boku Viktora Preisse (76). Vrátila se i na prkna Divadla na Vinohradech.

Talent zůstal zachován

To, že své komediální vlohy rozhodně neztratila, prokázala Havlová i v roce 2019 v komedii Vlastníci režiséra Jiřího Havelky (42), kde hrála všetečnou paní Horvátovou.

„Poprvé po hodně dlouhé době jsem se smála od začátku do konce. A poprvé po dlouhé době jsem se rozhodla okamžitě nabídku přijmout,“ prohlásila Havlová po přečtení scénáře. Zmínila také, že Havelka jí původně nabídl jinou roli: „…ale já jsem měla chuť si v lehké karikatuře vyhrát s paní Horvátovou, která mi připomínala jednu osůbku. Lehce nic nechápající, a přitom do všeho strkající nos,“ prohlásila o této postavě herečka, které k nadcházejícím kulatinám přejeme hodně zdraví, pohody, a hlavně spoustu dalších dobrých rolí. ■