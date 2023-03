Ed Sheeran odhalil nejintimnější soukromí. Neskrývaný pláč kvůli vážně nemocné manželce i smrti nejlepšího přítele

Ed Sheeran se rozplakal v novém dokumentu. Profimedia.cz

Příběh Eda Sheerana je jako z pohádky. Když byl malý, koktal a rozhodně si nikdo nemyslel, že by se jednou mohl stát velkou hudební hvězdou. Zpěvák se ale nenechal odradit a v současné době ho milují miliony lidí. Přesně takhle začíná dokument The Sum Of It All, který odvysílá platforma Disney+. Lidé v něm uvidí dosud nezveřejněné záběry z Edova dětství i jeho cesty ke slávě.

Kromě šťastných okamžiků z jeho života ale fanoušci uvidí i období, kdy byl totálně na dně. Jeho nejlepší přítel Jamal Edwards loni tragicky zemřel po zástavě srdce způsobené kokainem a alkoholem. A aby toho nebylo málo, v té době měl Ed Sheeran také obavy o svou ženu Cherry, které byl během druhého těhotenství objeven tumor a lékaři ji až do porodu nemohli léčit. Zpěvák propuká pláč nejen v soukromí auta, ale také na pódiu před stovkami svých fanoušků.

Smutné období se mu nakonec podařilo překonat a dnes už si Sheeran opět užívá přízně svých fanoušků, kterých má jen na Instagramu téměř 43 milionů. ■