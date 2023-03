Poznali byste dnes hlavní hvězdy Americké krásy? Od natočení kultovního filmu uběhlo neuvěřitelných 25 let!

Wes Bentley, Thora Birch a Mena Suvari v Americké kráse Profimedia.cz

Od natáčení slavného dramatu Sama Mendese Americká krása letos uběhne neuvěřitelných pětadvacet let. Snímek, který získal v roce 1999 hned pět Oscarů včetně ocenění za nejlepší film roku, se bezesporu výrazně zapsal do historie kinematografie svým poměrně kontroverzním dějem, ale i skvělými hereckými výkony hlavních postav. Pojďte se s námi podívat, jak tito herci vypadají dnes.

Onu americkou krásku ve snímku ztvárnila Mena Suvari, která se téhož roku objevila v dalším kasovním trháku, ačkoli z úplně jiného soudku – Prci, prci, prcičky a následně v jeho pokračování. Dnes je Meně čtyřiačtyřicet a herecky je stále velmi aktivní. V roce 2021 se stala i maminkou, s manželem Michaelem Hopem se jim narodil chlapeček, jehož pojmenovali Christopher.

Její kamarádku Jane ve filmu ztvárnila Thora Birch, té je dnes jednačtyřicet a loni se poprvé představila i v roli režisérky dramatem The Gabby Petito Story. Hrála ale mimo jiné i v seriálu Živí mrtví. Před měsícem se účastnila premiéry třetí série seriálu Outer Banks v Los Anegeles.

Jejího otce Lestera, který se zamiloval do Meny, senzačně zahrál oscarový Kevin Spacey, který dlouhodobě čelí nařčení mnoha mužů ze sexuálního obtěžování, na několik let měl v Hollywoodu stopku a byl vyhozen i z úspěšného seriálu Dům z karet, kde měl hlavní roli. Loni už se ovšem objevil ve dvou filmech a letos by se měl uvést i akční snímek Control, v němž má hlavní roli.

Kromě těchto tří hlavních postav si ve filmu zahrála maminku Thory ještě Annette Bening a za svůj výkon získala ceny BAFTA i SAG. Podivínského ctitele měla pak Thora ve Wesi Bentleym, který loni přiznal, že jej málem závislost na drogách svedla k dráze dealera. ■