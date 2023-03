Z Draculy se stal vodník, ale charisma neztratil: Daniel Hůlka není směšný mužíček, ale skutečný vládce vod

Z Draculy Daniela Hůlky se stal vodník. Super.cz

Rusalka bude mít sice v pátek premiéru v divadle Hybernia, ale v plánu jsou hlavně letní scény. Divákům tvůrci vyšli vstříc zkrácením opery na hodinu pětapadesát minut, o árie ale nepřijdou, jak Dan vysvětlil v našem rozhovoru. Užijí si i krásné kostýmy zpěvaček. "Sám jsem je takhle viděl poprvé a vypadají úžasně. Jen se bojím, abych při pohledu na ně nezapomněl text," smál se Hůlka.

Rozebrali jsme s ním i to, že jelikož mu manželka dělá i manažerku, má ho kompletně pod kontrolou. Jak mu to vyhovuje? "Vymyslel jsem nový termín a Barborce říkám manaželka. Vyhovuje mi to naprosto, protože mi dokázala geniálně zorganizovat čas. Díky ní už nejsem chaotik a nechodím pozdě. Navíc se o mě krásně stará, výborně a zdravě mi vaří, celkově mi to prospívá. Manželství a rodičovství mi úplně změnilo pohled na svět," uzavřel. ■