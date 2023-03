Hádka se strážníky na Václaváku: Řidičem má být známý moderátor ČT. Policie měla nervy ze železa

Přestupek řidiče na Václavském náměstí Video: Městská policie hl. m. Prahy

„Pokud jste ten, kdo si myslím, že jste, chovejte se trošku...“ zaznělo ve videu. Muž nejprve odmítl test na drogy, který podstoupil až u přivolané republikové policie.

„Přivolaní policisté provedli u řidiče test na drogy, který byl negativní,“ řekl Novinkám mluvčí policie Jan Rybanský s tím, že policie se případem dále nijak nezabývala.

Muž ve zmíněném videu strážníkovi vyčítá arogantní chování a lhaní, řidič naopak nechce spolupracovat při podepisování složenek. „Udělám křížek a kolečko, to je třeba můj podpis,“ říká ve videu muž, kterému policisté ve zveřejněném videu změnili hlas.

„Snaha vyřešit banální dopravní přestupek upozorněním a výzvou k odjezdu se rozvinula ve čtyřicetiminutový proces, který vedle strážníků zaměstnal zcela zbytečně i policisty. Ale tak každý den není ten „pravý vořechový,“ informovala Městská policie na Facebooku.

Na sociálních sítích i v diskusích na internetu se skloňuje jméno moderátora veřejnoprávní České televize Jakuba Železného. Aktuálně moderátor nezvedá telefon, na dotaz Super.cz do vydání článku nereagoval.

Křížek a kolečko, tak se chtěl řidič podepsat policistům na složenky, vtipkuje o tom i satirik TMBK.

„Nevím, o čem mluvíte,“ řekl Blesku Železný na dotaz k incidentu. Dle svých slov nevěděl, na co se ho reportér ptá. O incidentu nevěděla ani Česká televize. „Neobdrželi jsme žádnou stížnost ani podnět na spáchání přestupku u zaměstnance České televize při výkonu povolání,“ řekla Super.cz mluvčí televize Karolína Blinková.

Loni v prosinci Jakub Železný uvedl, že je připraven kandidovat na generálního ředitele České televize.

„Řekl jsem, že když bude taková situace, tak na to jsem připraven. To stále platí. Zároveň jsem ale nikdy neřekl, že bych si to přál, chtěl, že bych po tom toužil nebo bažil. Nechci, nepřeji, netoužím, nebažím. Fakt ne,“ řekl Českému rozhlasu. Muž na policejních záběrech mj. říká, že nesnáší lež. ■