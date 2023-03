Radši si ukliď. Americká herečka (59) vystavila silikonové vnady doma v kuchyni. Od fanoušků dostala studenou sprchu

Lisa Rinna Profimedia.cz

Lisu Rinnu a její plné rty si jistě pamatuje každý fanoušek seriálu Melrose Place. Později se herečka proslavila i v reality show Paničky z Beverly Hills, ze které ale nedávno odešla. Možná i proto se snaží udržet pozornost svých fanoušků všemi možnými způsoby a jeden z nich je vystavování vlastního těla.

Lisa se netají tím, že jí k jejímu vzhledu pomáhají odborníci na krásu. V minulosti přiznala, že má výplň ve rtech, botox a také silikonová ňadra. A právě ta ukázala v sérii fotek vytvořených v kuchyni před lednicí. Herečka se oblékla do zlatého overalu s velkým výstřihem a předvedla několik různých póz, včetně jedné, kdy se předklonila a vidět bylo téměř vše. Fanoušci její snahu ale příliš neocenili.

Lisa Rinna pózuje v kuchyni

„Najděte si nějakého koníčka. Focení sama sebe v kuchyni je infantilní,“ napsal jeden ze sledujících. „Nechápu, co je to za módu zdůrazňovat svoje žebra a klíční kosti,“ přidal se jiný. „Vy máte poměr se svou lednicí? Vidím, že jste nevyčistila dveře. Místo toho, abyste chodila na každou módní přehlídku, si radši ukliďte,“ vyjádřil se další. „Je to tak směšné. Takové sra*ky dělat nemusíš,“ píše herečce jiný sledující.

Lisa by si tak příště měla lépe promyslet, čím se před svými fanoušky rozhodne blýsknout. ■