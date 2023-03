Modelka Karrueche Tran si ustřihla dlouhý cop: Nechala ho odplout spolu s popelem zesnulého otce

Karrueche Tran vypadá s krátkými vlasy úžasně. Profimedia.cz

Čtyřiatřicetiletá Karrueche se proslavila mimo jiné seriálem Drápy, ale do povědomí se dostala již v roce 2011 především vztahem s bouřlivákem Chrisem Brownem, jenž pár let pendloval mezi ní a Rihannou.

Nyní se s fanoušky na Instagramu podělila o to, jak k části popela svého v lednu zesnulého tatínka, umístěného do kulaté nádobky s květinami, připojila svůj dlouhý cop vlasů. Herečka přidala na sociální síť snímek krátce předtím, než obojí nechala odplout po hladině oceánu.

„Nastal čas, abych vypustila spoustu staré energie... Vždycky jsem si chtěla zkrátit vlasy, ale nikdy jsem na to neměla koule. Cítím se tak svobodná a upřímně jsem si to zamilovala. To, že jsem mohla nechat své vlasy plout v oceánu s částí popela mého tatínka, bylo kouzelné,“ připsala ke snímku Tran, která se rovněž podělila o video, kde jí její kadeřník Cesar Deleon Ramirez stříhá její dlouhý cop. ■