Alexander Skarsgård (46) a jeho žena s českými kořeny mají první dítě: Tutlali to několik měsíců

Alexander Skarsgård po několika měsících potvrdil, že mají s Tuvou první dítě. Učinil tak na premiéře nové série seriálu Boj o moc v New Yorku. Profimedia.cz

O možném narození jejich prvního dítěte se sice spekulovalo již loni v listopadu, a to když byl Alexander spatřen, jak v ulicích New Yorku drží novorozeně zabalené do deky v náručí, ale pár se k informacím nijak nevyjádřil.

I nyní došlo k potvrzení v podstatě náhodou. Stalo se tak během jeho účasti na premiéře čtvrté série úspěšného seriálu Boj o moc v New Yorku, kde mu reportér pořadu Entertainment Tonight pogratuloval k přírůstku do rodiny. Načež herec odpověděl jednoduše: „Mockrát vám děkuji.“ Poté ukázal roztomilé plyšové zvířátko, které na premiéře dostal a dodal: „Tohle jsem dostal na červeném koberci, děkuji, děkuji.“

Alexander začal být s hereckou kolegyní, jejíž tatínek pocházel z Prahy (proto jméno Novotny), spojován začátkem loňského roku. Společně hráli v televizním seriálu Larse von Triera Království. ■