Jitka Čvančarová přišla kvůli zranění o natáčení Kukaček. Léčba trvala půl roku

„Noha už je úplně v pořádku, dobře zrehabilitovaná a žádná překážka to už není, ale ta léčba byla dlouhá, půl roku,“ svěřila se herečka Super.cz.

Zranění jí mj. znemožnilo natáčení druhé série divácky úspěšného seriálu Kukačky, což ji velmi mrzelo. „Kukačky se natáčely v době, kdy jsem se zranila. Stihla jsem natočit asi dva natáčecí dny, pak už to nebylo možné, protože ta léčba byla dlouhá, půl roku, takže logicky na mě nemohli čekat s natáčením. Protože když já jsem se uzdravila, tak Kukačky šly do vysílání,“ řekla Super.cz herečka.

Proto se také zapojila do projektu Česky pěšky, který podporuje pěší turistiku v naší vlasti. Jak nám herečka přiznala, už je schopná ujít i náročnou stezku. „Samozřejmě, protože kdybych podporovala projekt, do kterého se nemohu zapojit, tak by to pro mě nemělo smysl,“ doplnila Jitka Čvančarová. ■