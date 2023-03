Scénám jako v seriálu se vyhýbá, ale doma si i zakřičí: Berenika Kohoutová popsala, jak zvládá dcerku a manžela

Berenika Kohoutová

„Moje puberta měla docela lehký průběh, protože u nás to zlobení převzala moje sestra, a to velmi zodpovědně. Takže já jsem tak nějak byla velmi umírněná. Hlavně jsem se na všem s mámou dokázala domluvit a moji mámu mi spolužáci dost záviděli. Hodně mi toho dovolila, protože mezi námi prostě byla absolutní důvěra. A musím říct, že je to model, který mi přijde naprosto perfektní,“ svěřila se herečka, která nehraje maminku už jen před kamerou.

Radost jí dělá dcerka Lola. „Už není tak malá, už chodí do školky, to je velká úleva. Když byla hodně malá, tak měla chůvy, mámu moji, mámu manžela i dědy,“ prozradila Super.cz Berenika s tím, že se může opět naplno věnovat své profesi.

Natáčení populárního seriálu si herečka užívá, a i když její postavě Norice občas ujedou nervy, jak bude vidět v dnešním díle, ona sama se doma snaží vyhroceným situacím vyvarovat. „Co se týká konfliktu s dětmi, tak tam sama také občas selhávám, když člověku rupnou nervy. Ne že by došlo na nějaké fyzické tresty, spíš si člověk tak jako zařve. Na druhou stranu myslím, že je důležité, aby děti viděly, že my rodiče nejsme úplní roboti,“ prozradila Berenika.

„Co se týká vztahu k ostatním, třeba k manželovi, tak tam křikem nešetřím. Ale je to opravdu tak, že je to za minutu pryč. Pro mě je to daleko lepší varianta, než když mě někdo mírní a říká mi, ať na něj nekřičím, a že se mám uklidnit, protože to potom bobtná, a to je pro mě daleko horší,“ řekla představitelka Noriky. ■