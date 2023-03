Tragicky zemřel herec Paul Grant z Harryho Pottera a Star Wars. Bojoval s drogami a alkoholem, řekl známý

Paul Grant Profimedia.cz

Zemřel herec Paul Grant, známý mimo jiné z filmu Harry Potter a Kámen mudrců, kde ztvárnil skřeta v Gringottově bance, nebo z role Ewoka ve Star Wars VI: Návrat Jediů. Zkolaboval v Londýně před nádražím Kings‘ Cross. Ironií osudu je, že právě v tomto nádraží, na fiktivním nástupišti 9 ¾, je v Harrym Potterovi vstup do kouzelnického světa. Bylo mu 56 let.

K náhlému kolapsu došlo ve čtvrtek, lékaři po převezení do nemocnice u herce stanovili mozkovou smrt. V neděli byl odpojený od přístrojů, potvrdila rodina. Měl tři děti, dcera Sophie uvedla, že „každému vykouzlil úsměv na rtech“.

Podle rodinného známého, kterého cituje deník The Sun, měl herec potíže s drogami a alkoholem. „Byl to milý chlapík. Vždycky bojoval s drogami a závislostí na alkoholu, ale byl to talentovaný herec. Sám sebe označoval za ‚krále trpaslíků‘. Je to velice smutné.“

V roce 2014 herce vyfotili při šňupání kokainu, pro britský The Mirror následně uvedl: „Potřebuji pomoc. Beru kokain a je to čím dál horší. Vypiju a vykouřím všechno, co můžu. Nikoho jsem nevyhledal, ale kdyby mi někdo nabídl pomoc, přijmu ji.“ Skoncovat se závislostmi chtěl kvůli rodině. ■