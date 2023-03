12 celebrit, které v minulosti skončily za mřížemi. Do těch byste to nejspíš neřekli

Mark Wahlberg, Paris Hilton, Robert Downey Jr., Tim Allen, Paul McCartney Profimedia.cz

Tim Allen (69)



Tenhle sympaťák léta bavil diváky v sitcomu Kutil Tim, kde vystupoval jako sice trochu trhlý, ale správný chlapík a skvělý táta tří synů. Málokdo by tak řekl, že ve skutečnosti měl v životě pěkný škraloup. V roce 1979 se přiznal ke zločinu obchodování s drogami a byl odsouzen na 3 - 7 let ve vězení. Doživotnímu trestu se vyhnul tím, že svědčil proti jiným drogovým dealerům. Na svobodu byl propuštěn v roce 1981.

Chuck Berry (✝90)



Další sympatická tvář, další kriminální zápletka. Chuck Berry byl vynikající hudebník, říkalo se mu také otec rokenrolu. Ve svých osmnácti letech byl ovšem usvědčen z ozbrojené loupeže a dostal 10 let vězení. Psal se rok 1944 a Chuck strávil tři roky za mřížemi ve státě Missouri. Propuštěn byl v den svých jedenadvacátých narozenin. V roce 1959 byl odsouzen k pěti letům vězení za to, že měl několikrát sex se čtrnáctiletou prostitutkou. Po odvolání byl znovu odsouzen na tři roky, nakonec strávil ve vězení 20 měsíců. A v roce 1979 byl odsouzen za daňové úniky a naposledy se na čtyři měsíce podíval do chládku.

Robert Downey Jr. (57)



Robert je sice jedním z nejlépe placených herců a svým vzezřením rozhodně nepřipomíná kriminálníka, i on má ale na svém kontě několik hříchů. V devadesátých letech byl několikrát zatčen za trestné činy týkající se drog. V roce 1996 se do spárů spravedlnosti dostal kvůli držení kokainu, heroinu a extáze a také za nošení střelné zbraně. V roce 1997 strávil šest měsíců ve vězení v Los Angeles za to, že se nedostavil k testu na drogy. Když se situace opakovala, byl v roce 1999 odsouzen na tři roky do státního vězení za porušení zkušební doby. Nakonec byl propuštěn po necelém roce.

Lauryn Hill (47)



Zpěvačka Lauryn Hill udělala díru do světa jako členka seskupení Fugees. Držitelka Grammy ovšem prorazila i jako sólová zpěvačka, jejího alba se prodalo více než deset milionů kusů. V roce 2012 byla obviněna ze tří případů daňových podvodů za to, že neodvedla daň z příjmů ve výši 1,8 milionů dolarů. V roce 2013 byla odsouzena ke třem měsícům vězení.

Felicity Huffman (60)



Ano, ano, i Zoufalá manželka se dostala do výčtu slavných, kteří si nějaký čas pobyli v chládku. Tahle usměvavá dáma, která byla dokonce nominována na Oscara, byla v roce 2019 odsouzena za podvod. Zaplatila patnáct tisíc dolarů za to, že její dcera získala lepší skóre ve zkoušce SAT, což je jeden z nejvýznamnějších standardizovaných testů používaných pro přijímání studentů na vysoké školy v USA, aby se snáze dostala na vysokou školu. Felicity byla odsouzena ke dvěma týdnům vězení a nakonec si odpykala 11 dní.

Lil' Kim (48)



Tahle velmi úspěšná hudebnice, která se svým debutovým albem okouzlila více než 6 milionů lidí a znát ji můžete třeba i ze slavné písně Lady Marmelade z muzikálu Moulin Rouge!, byla v roce 2005 usvědčena ze tří spiknutí a jednoho křivého svědectví za lhaní porotě o přestřelce, která se udála v roce 2001 na Manhattanu. Byla odsouzena přesně na rok a den a svůj trest si odpykala v Pensylvánii. Na svobodu se dostala v roce 2006.

Wesley Snipes (60)



Fanoušci filmů vytvořených podle komiksů vědí, že tento herec se proslavil hlavně díky sérii Blade, na kontě má ovšem také i pořádný vroubek, který se týká peněz. V roce 2008 byl odsouzen za úmyslné nepodání přiznání k dani z příjmů za roky 1999 - 2004. V prosinci roku 2009 nastoupil k výkonu trestu do věznice v Pensylvánii a propuštěn byl v dubnu roku 2013.

Danny Trejo (78)



Danny Trejo se v zahraničí proslavil hlavně rolemi pořádných drsňáků a díky 65 filmovým úmrtím se také řadí k hercům, kteří na plátně nejčastěji umírají. V Čechách ho ovšem mohou lidé znát i díky slavné reklamě na Mountfield. A jakou kriminální minulost má za sebou? Podle dostupných informací strávil Danny ve vězení dohromady 11 let za ozbrojené loupeže, napadení a drogové trestné činy. Svůj život se mu ovšem podařilo obrátit vzhůru nohama, za mřížemi se stal boxerským šampionem, po propuštění osobním trenérem, a právě to vedlo k jeho kariéře herce.

Mark Wahlberg (51)



Ženy šílí po jeho svalech, za své umění na stříbrném plátně už inkasoval spousty peněz. Mark Wahlberg je ale jedním z těch, kteří by nejspíš rádi ze své minulosti něco vymazali. Konkrétně rok 1988 a napadení muže jménem Johnny Trinh. Herec byl obviněn z napadení a ublížení na zdraví se zbraní a odpykal si 45 dní z devadesátidenního trestu. Později požádal, aby byla událost vyškrtnuta z jeho záznamu, a muž, kterého napadl, mu odpustil.

Paris Hilton (42)



Má miliardy, přesto se Paris Hilton (42) nevyhnula pobytu ve vězení. V květnu 2007 byla hotelová dědička odsouzena ke 45 dnům vězení za porušení podmínek zkušební doby vyplývající z řady dopravních přestupků. Nastoupila do ženské věznice v Lynwoodu v Kalifornii, aby si tam odpykala svůj trest. Propuštěna byla po pouhých 19 dnech.

Paul McCartney (80)



Paul McCartney (80) byl v roce 1980 zatčen na tokijském letišti za držení většího než malého množství marihuany. Stalo se tak, když vyrazil na turné. Muzikant byl obviněn z pašování, což mu mohlo vynést sedm let za mřížemi. V tamním vězení strávil devět dní, než byl deportován zpět do Anglie.

Khloé Kardashian (38)



A na závěr jedna perlička. Ano, i slavná Khloé Kardashian (38) pocítila, jaké to je za mřížemi. V roce 2008 byla odsouzena za porušení podmínek vyplývajících z jejího zatčení pod vlivem alkoholu v roce 2007 a v chládku měla strávit 30 dní. Kvůli přeplněnosti věznice si ovšem mezi kriminálnicemi nakonec odbyla pouze tři hodiny. ■