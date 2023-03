Bylo to překvapení i pro lékaře: Brazilská herečka v 56 letech porodila syna

Claudia Raia Profimedia.cz

Umělé oplodnění Raia podstoupila už jako padesátnice. Zkusila to jen jednou. „Měla jsem vážnou konverzaci s Bohem. Řekla jsem mu, že to nezkusím víc než jednou, že nebudu pokoušet osud. Jednou, a pokud to vyjde, bude to skvělé, pokud ne, bude to pochopitelné,“ řekla v brazilské televizi.

Život s ní ale měl jiné plány, žena nakonec otěhotněla přirozenou cestou, tři roky poté, co jí lékaři řekli, že u ní začala menopauza. Než otěhotněla, sice se podle testů ukázalo, že zřejmě znovu ovuluje, myslela si však, že jde o chybu nebo anomálii. Ani ve snu ji nenapadlo, že to povede k těhotenství.

„Vzdala jsem to, cestovala jsem s dětmi, cvičila, vzdělávala se, barvila si vlasy. Všechno bylo fajn,“ popsala. Pak se jí ale udělalo nevolno a po sérii testů jí lékaři udělali ten těhotenský. Byla ve třetím týdnu.

Pro Claudii a jejího partnera Jarbase jde o první společné dítě. Z předchozího vztahu má herečka ještě devatenáctiletou Sophii a pětadvacetiletého Enza.

Po zveřejnění zprávy o těhotenství se herečka kromě gratulací dočkala také mnoha hejtů kvůli vyššímu věku. „V mém případě byla výzva být v kategorii padesát plus, ale stojí za to zamyslet se nad tím, že v dnešní době existují tisíce rodinných modelů a mnoho dalších forem mateřské lásky,“ odpověděla kritikům.

Herečka s manželem Jarbasem a synem Lucou