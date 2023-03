Cameron Diaz se po letech vrátila z důchodu k natáčení! Teď toho hořce lituje

Jamie Foxx vybuchl při natáčení, což Cameron Diaz nesnáší. Profimedia.cz

Když se loni koncem června Jamie Foxx (55) pochlubil, jak společně s Tomem Bradym přemluvili Cameron Diaz (50), aby se po letech v ‚hereckém důchodu‘ opět objevila ve filmu, fanoušci byli u vytržení. Cameron tehdy skutečně kývla na to, že si zahraje v jeho připravované akční komedii Back In Action. Nyní to ale vypadá, že se Jamie postaral spíš o to, že se herečka už v žádném dalším hollywoodském filmu neukáže.